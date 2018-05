Nachrichten | drehscheibe - Expedition: Berlin bei Nacht 1

Berlin schläft nie. Bis spät in der Nacht hat Arbir Atris in ihrem Späti im Wedding zu tun. Ihr Laden ganz neu, nachdem sie ihr Geschäft in Moabit verloren hat. Hier ist die Libanesin glücklich, hier will sie bleiben. Ihr Traum vom Leben: Frieden.