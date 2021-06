Fahrtraining für Camper

Gerade in der Corona-Krise boomt Camping in jeder Form und die Zulassungszahlen für die rollenden Heime gehen immer noch steil nach oben. Doch wie genau steuert man die langen Gefährte richtig und was sollte man in einer Notsituation tun?

7 min 7 min 25.06.2021 25.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.06.2022 Video herunterladen