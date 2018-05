Nachrichten | drehscheibe - Falsche Polizisten

Es gibt Anrufe, die am Ende teuer werden können. Richtig teuer. In diesen Fällen geben sich die Betrugsanrufer als Polizisten aus. Und dann erklären sie den meist älteren Menschen am Hörer zum Beispiel, dass ihr Haus von Einbrechern ins Visier genommen …