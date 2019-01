Nachrichten | drehscheibe - Unfallträchtige Mauer in Kurve

Bei Frank Fischer in Erfurt hat es gekracht. In seine Grundstücks-Mauer in einer Straßenkurve ist mal wieder ein Auto geraten. Zu hohe Geschwindigkeiten bei schlechter Witterung haben hier seit 2013 bereits zu 11 Unfällen geführt.