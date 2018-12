Das Gemüse in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden und in einen Bräter geben. Die Knoblauchzehen fein hacken und hinzufügen. Letztlich mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen und bei 200°C (Umluft) im Backofen garen.



Tipp: Dieses Rezept kann sehr variabel eingesetzt werden. Für Fans der vegetarischen bzw. veganen Küche kann der Couscous einfach ohne das Hähnchen zubereitet werden. Außerdem bietet sich dieses Rezept perfekt für eine schnelle Mahlzeit im Büro an. Es kann am nächsten Tag kalt genossen oder einfach in der Mikrowelle aufgewärmt werden.



Guten Appetit!