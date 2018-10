Mittlerweile hat er mehrere Ortsfamilienbücher veröffentlicht, arbeitet in genealogischen Vereinen mit und wurde vom Fernsehen entdeckt. Seine Recherchen konzentrieren sich auf das Rheinland, die Pfalz, Hessen und Westfalen. Aber auch in polnischen oder französischen Archiven hat er schon geforscht. Dabei beschäftigt er sich hauptsächlich damit, alte und fremdsprachliche Texte zu transkribieren (also u.a. alte Schriften in unsere heutige zu übertragen) und Texte zu übersetzen. Er wälzt täglich diverse Quellenarten, die Aufschluss über die Geschichte geben: z.B. Kirchen-, Gerichts-, Grundbücher, Steuerakten oder Ratsprotokolle.