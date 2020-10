Generation Corona: Jung sein in Zeiten der Pandemie

Immer wieder hört man von jungen Menschen, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halte. Dabei verhalten sich die meisten sehr wohl verantwortungsbewusst. Teenager aus Eichsfeld in Thüringen erzählen was sie von den Beschränkungen halten.

