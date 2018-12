Gesas Lebkuchen-Karamell-Torte

Für die Cremefüllung die Butter mit dem Rührgerät auf hoher Stufe aufschlagen, bis die Butter hell wird. Den Puderzucker, Salz, Ahornsirup und die ausgeschabte Vanillestange dazugeben und weitere zwei Minuten schlagen. Dann vorsichtig Löffel für Löffel den Frischkäse unterheben. (Wichtig: Die Zutaten sollten möglichst alle Zimmertemperatur haben).

Tipp: Ab jetzt nicht mehr so viel rühren, sonst wird alles flüssig!

Den gebackenen Kuchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Dann den Kuchen oben gerade schneiden, danach in drei gleichgroße Böden horizontal schneiden.

Tipp: Zuerst nur bis zur Hälfte der Klinge einschneiden und rumdrehen, dann komplett durchschneiden – so wird es gerade.

Ein Teil der vorbereiteten Creme auf dem ersten Boden verstreichen, dann den zweiten Boden auflegen und wieder mit Creme bestreichen, dann den dritten Boden auflegen. Jetzt etwa ein Drittel der restlichen Creme auf den oberen Boden geben und von der Mitte aus arbeitend einmal die ganze Torte rundherum mit Creme einstreichen und dann mit einem Spatel glatt ziehen.

Die Torte kurz in den Kühlschrank stellen, bis die Cremeschicht etwas fester geworden ist. Dann die restliche Creme um den Kuchen streichen. So kommen keine Krümel in die äußere Schicht, da die erste Schicht schon etwas fest geworden worden ist. Dann die Torte wieder kühlen.



Für die Glasur, die Torte aus dem Kühlschrank nehmen und das nun zähflüssige Karamell genau auf die Mitte der Torte geben, dann langsam in Kreisbewegungen mit einem Esslöffel das Karamell zum Rand schieben bis es überläuft. So bekommt man einen schönen, nicht zu perfekten, Look.

Zum Dekorieren eignen sich wunderbar grob gehackte gebrannte Mandeln, die man einfach üppig auf dem Karamell verteilt.

Tipp: Lebkuchen schmeckt am besten wenn er gut durchgezogen ist. Deswegen kann man die Torte wunderbar vorbereiten und auch mehrere Tage lang im Kühlschrank aufbewahren.