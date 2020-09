Großkatzen im Privatbesitz

In Deutschland leben über 130 Großkatzen in Privatbesitz, denn in der EU darf man die Tiere legal halten. Doch durch die oft nicht artgerechte Haltung werden sie verhaltensauffällig. Denn viele Käufer wollen die Tiere nur also Prestigeobjekt.

