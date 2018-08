Nachrichten | drehscheibe - LKW-Großkontrolle auf der A40

Die Zahl schwerer LKW-Unfälle in NRW ist im letzten Jahr um 44 Prozent gestiegen. Um die Fahrer für mehr Sicherheit am Lenkrad zu sensibilisieren, macht die Autobahnpolizei Großkontrollen. Doch oft mangelt es auch an der Sicherheit auf der Ladefläche.