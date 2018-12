- Reginas Hefe-Osternester

Mehl, Zucker, Salz, einen Schuss Zitronensaft, Butter, Butterschmalz, das Ei, die lauwarme Milch und die Hefe mit dem Knethaken der Küchenmaschine 7 bis 10 Minuten zu einer geschmeidigen Masse verkneten, bis sich der Teig gut von der Schüssel löst.



Tipp: Wer keine Küchenmaschine hat, kann natürlich auch mit der Hand kneten.



Jetzt den Teig an einem warmen Ort 45 Minuten gehen lassen, bis er in etwa doppelt so groß ist.

Nun den Teig noch einmal mit der Hand kurz durchkneten und zu einer Rolle formen. Nun 8 gleichgroße Stücke abschneiden. Diese Stücke zu Kugeln formen und anschließend zu zirka 40 Zentimeter langen Stränge rollen.

Die Stränge jeweils doppelt nehmen und ineinander verdrehen. Daraus einen Kranz formen (ca. 10 cm Durchmesser) und an den Enden gut zusammen drücken.

Wer möchte kann jetzt die Teiglinge noch mit Mandelstiften verzieren.

Dann ein zweites Mal an einem warmen Ort ungefähr 30 Minuten gehen lassen.

Den Backofen auf 180°C (Ober-und Unterhitze) vorheizen. Die Kränze ungefähr 20 Minuten goldbraun backen.

Auf die noch warmen Kränze platziert man jeweils in der Mitte das hartgekochte, gefärbte Osterei.



Tipp: Die Eier darf man ruhig etwas hineindrücken, damit sie gut halten.