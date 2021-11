Hochinzidenzkreis Mühldorf am Inn

Schon seit Tagen dunkelviolett auf der Inzidenzkarte des RKI: der Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern. Die Intensivmediziner in der dortigen Klinik warnen vor Überlastung und drohender Triage.

