Ausnahmezustand in Deutschland. Schwere Überflutungen gab es vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ganze Häuser stürzen ein. Der Katastrophenfall wird ausgerufen. Es gibt Tote und Verletzte. Die Helfer sind am Limit.

