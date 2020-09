Höhenkletterer bei der Arbeit

Arbeiten in schwindelerregender Höhe. Das ist der Alltag von Industriekletterern. Sie putzen Fenster an Hochhäusern oder klettern auf Windräder. Anita Theiß hat die Höhenkletterer in Stuttgart begleitet.

something 6 min something 28.09.2020 Video verfügbar bis 28.09.2021 Video herunterladen