Nachrichten | drehscheibe - Illegale Müllentsorgung

Die Deutschen sind zwar Weltmeister im Mülltrennen, aber es gibt auch viele, die ihren Müll illegal abladen. Im Wald, auf der Autobahn. Taucher in Hamburg bei ihrem Einsatz in der Alster: erstaunlich, was da alles hervorkommt.