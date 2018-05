Katharinas Brokkolisalat

Den Brokkoli waschen und trockenschütteln. Den Strunk abschneiden, schälen und das untere Ende abschneiden. Den Strunk in feine Scheiben schneiden. Die Brokkoliviertel mit dem Gurkenhobel oder einer Mandoline in feine Scheiben hobeln. Alternativ mit einem scharfen Messer in feine Streifen schneiden.

Die Zwiebel halbieren, schälen und in feine Ringe schneiden und zum Brokkoli geben.

Die Orange mit einem scharfen Messer schälen und halbieren. Eine Hälfte in ein Glas oder eine Schüssel auspressen, sodass etwa 2-3 EL Saft entstehen. Die andere Hälfte in feine Scheiben schneiden und zum Brokkoli geben.