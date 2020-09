Kenta Babas Traum von der eigenen Bäckerei

Als Kind wollte er immer Pilot werden bis er schon in der Grundschule seine Leidenschaft für das Backen entdeckt hat. Erst hat er eine Bäckerausbildung in Japan gemacht und heute ist er Azubi in einer Hamburger Konditorei.

