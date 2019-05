Nachrichten | drehscheibe - Kleinwagenunfall in Köln

In einer 30er Zone in Köln-Mülheim ereignete sich in der Nacht zum Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall. Die 29 Jahre alte Fahrerin krachte in mehrere Sperrpfosten und Straßenschilder, bis sich ihr Wagen überschlug und an eine Hauswand prallte.