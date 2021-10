Kreuzfahrt mit Hund: Vierbeiner unterwegs auf dem Rhein

Seit Beginn der Pandemie hat sich die Anzahl der Hunde in Deutschland deutlich erhöht. Doch wo kann man die Vierbeiner mit in den Urlaub nehmen? Ein Veranstalter bietet nun Kreuzfahrten an, bei dem sich alles um die Hunde dreht.

Videolänge: 6 min Datum: 28.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.10.2022 Video herunterladen