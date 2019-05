Isabel Pyc lebt in München und arbeitet bei einer Werbeagentur. Von ihrer Mutter - einer Französin - hat sie die Liebe zu Frankreich. Ihre Oma besucht sie regelmäßig in der Provence. Dort hat sie ihre Liebe zu den kleinen französischen Törtchen und der französischen Backkunst entdeckt. Mittlerweile backt sie selbst viel und gerne - am liebsten natürlich mit französischem Touch. Die Rezepte teilt sie auf ihrem Blog "Coucoubonheur".