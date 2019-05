Für Elke Maria Koßmann gehört zum Kochen auch immer ein bisschen "zaubern". Am liebsten kocht sie für viele Gäste. Vor einigen Jahren hat sie ihren Arbeitsplatz am Theater aufgegeben und mit ihrer "Gästetafel emk" ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nun bekocht sie Gäste in ihrem oder deren zu Hause. Gemüse steht dabei bei ihr hoch im Kurs, da es sich so gut variieren lässt. Wenn sie nicht in der Küche steht, widmet sie sich der Kultur in der Stadt oder ihrem Garten auf dem Land.