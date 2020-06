Wie läuft’s bei den kleinen Läden nach den Corona-Öffnungen?

Auch in der Landmannstraße in Köln-Ehrenfeld, einer der Einkaufsstraßen in Köln haben die Läden nach den Corona bedingten Schließungen wieder auf. Doch wie läuft es bei den großen und kleinen Läden seitdem?

Beitragslänge: 4 min Datum: 05.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.06.2021