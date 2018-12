- Michaels Lammkeule mit grünen Bohnen und Röstkartoffeln

Michael Sierk

Quelle: ZDF

Mit "Spaghetti in Tomatensoße" machte Michael Sierk in den 80er Jahren die ersten Kochversuche. Mittlerweile ist daraus eine richtige Leidenschaft geworden: "Es macht mir einfach Spaß, frische Zutaten zu verarbeiten, dazu ein Glas Wein und schöne Musik - das ist für mich pure Lebensqualität." Wenn er nicht am Herd steht, arbeitet Michael Sierk bei der Bundespolizei. Am Herd kann er von seinem Job am besten abschalten. Das freut nicht nur seine Familie sondern auch Freunde, die er gerne bekocht. Zu Ostern muss es für ihn ein Familiengericht wie die Lammkeule sein.