Was den Menschen in Baden-Württemberg wichtig ist

Digitalisierung Schule: Anna Lena Lutz ist Grundschullehrerin und Konrektorin. Spätestens jetzt in der Pandemiezeit hat sich gezeigt, wie wenig gut ausgestattete digitalisierte Schulen es gibt. „Wir haben da viele eigene Arbeitsstunden reingesteckt. Aber das Ganze aus der Motivation heraus, dass wir unsere Kinder erreichen wollen.“ Ihre Frage an die Politik: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung und auch dem, was wir in der Pandemie gelernt haben?