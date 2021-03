Diese Wahlthemen bewegen Rheinland-Pfalz

Roman Schütz hat ein kleines Ingenieurbaubüro in Dreis-Brück in der Eifel mit zwei Mitarbeiter*innen. Das Ingenieurbüro wurde 2008 gegründet. Im Portfolio: Beratung, Planung, Statik und Wärmeschutz – aber auch Energieberatung. Das Problem: Kein Glasfaseranschluss, was zur Folge hat, dass seine Internetleitung immer wieder zusammenbricht. Jetzt während der Pandemie hätten seine Mitarbeiter*innen gerne häufiger im Home-Office gearbeitet, was aber nur selten möglich war. Mittlerweile lässt die Gemeinde selbst schon Leerrohre für die Leitungen verlegen; viele Kommunikationsunternehmen sehen offenbar die Wirtschaftlichkeit für einen Glasfaserausbau vor Ort nicht gegeben. Wie wollen die Parteien das Problem angehen?