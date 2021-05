Diese Wahlthemen bewegen Sachsen-Anhalt

Seit zehn Jahren regiert Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt, seit 2016 in einer Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Welche Fragen und Anliegen beschäftigen die Menschen in Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl am meisten? Das haben wir die Community auf dem ZDFheute YouTube-Kanal gefragt. Mehr als 800 Kommentare haben uns erreicht. Unsere Reporter*innen sind losgezogen und haben die Fragen aus der Community aufgegriffen.