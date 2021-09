Diese Wahlthemen bewegen Mecklenburg-Vorpommern

Julia Hastädt hat an ihrer Schule die ersten zwei Tablet-Klassen aufgebaut. Die Geräte für dieses Pilotprojekt konnte sie nur mit Hilfe der Eltern und dem Förderverein finanzieren. Doch Geld ist nicht ihre einzige Sorge. Was grundsätzlich fehlt: Zeit. In Mecklenburg-Vorpommern haben Lehrer*innen mit die höchste Unterrichtsverpflichtung. Aber wer den Unterricht digitaler gestalten will und digitale Medienbildung voranbringen möchte, der braucht auch Zeit für Fortbildungen. Welche Partei will die Belastung der Lehrkräfte im Land verringern?