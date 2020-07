Lebensgefahr beim Baden in Seen und Flüssen

Für heute ist der bisher heißeste Tag des Jahres gemeldet. Natürlich ist deshalb für viele die Sehnsucht nach Abkühlung groß. Wer nicht ins Schwimmbad will, sucht Erfrischung an Flüssen und Seen. Dort ist das Baden aber oftmals gefährlich.

something 7 min something 31.07.2020 Video verfügbar bis 31.07.2021