- Christinas Limetten-Cheesecake

Christina Semrau

Quelle: ZDF

Ihre Liebe zum Backen hat Christina Semrau in London entdeckt. Dort arbeitete sie ein Jahr lang in einem Delikatessenladen und probierte vor allem Cheesecake-Rezepte aus. Eigentlich ist Christina gelernte Betriebswirtin - doch das ständige Ausprobieren neuer Backideen macht sie viel glücklicher als schnödes Zahlenwerk allein. „Manchmal kommen mir neue Rezepte über Nacht, die ich am nächsten Tag dann gleich ausprobieren muss“, sagt die Boltenhagenerin. Zurück in Deutschland hat sie sich zur Barrista ausbilden lassen und ihren Kindheitstraum von ihrem "Café Einraum" in Boltenhagen erfüllt. Ihr Limetten-Cheesecake schmeckt wunderbar nach Sommer, aber auch schon im Frühling.