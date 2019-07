Berliner Mieter suchen Käufer mit Herz

21 Mietparteien eines Hauses in der am Strausberger Platz in Berlin suchen einen neuen Eigentümer, der sie in ihren Wohnungen bleiben lässt. Der derzeitige Vermieter kündigte den Verkauf an, doch die Mieter können sich keine Eigentumswohnung leisten.

Beitragslänge: 3 min Datum: 29.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.07.2020