Nachrichten | drehscheibe - Mogelpackungen

Große Verpackung, wenig Inhalt. Diese Kombination findet sich immer häufiger in deutschen Supermarktregalen. Ob das neue Verpackungsgesetz in 2019 dieses Problem lösen wird, bleibt umstritten. Wir haben mal getestet, wo am wenigsten drin steckt.