Nepp mit Toiletten-Bons

Nutzer öffentlicher Bahnhofstoiletten in Deutschland bekommen für einen gezahlten Euro Nutzungsgebühr einen Wertbon von 50 Cent. Den können sie in Läden am Bahnhof einlösen. Doch das ist mit vielen Fallstricken behaftet.

