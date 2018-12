Pappardelle mit Kalbsragout

Hartweizengrieß mit etwas Salz und den aufgeschlagenen Eiern in eine Küchenmaschine geben und mindestens 5 Minuten kneten lassen bis ein geschmeidiger, fester Teig entsteht. Den Teig in ein Rechteck formen und eingepackt für eine halbe bis eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Tipp: Ohne Küchenmaschine den Grieß auftürmen, die Eier in eine Mulde geben und von außen nach innen mindestens 5 Minuten mit der Hand kneten.