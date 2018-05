Nachrichten | drehscheibe - Pfand und Alternativen für Einweggeschirr

Pro Jahr produzieren die Deutschen 45 Millionen Tonnen Müll, mehr als fast jedes andere Land. Allein durch Einweggeschirr fallen in Deutschland jedes Jahr Tausende Tonnen von Müll an. Dies will die EU-Kommission zukünftig verhindern.