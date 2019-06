Pflegenotstand in der Intensivmedizin

Es fehlen Pfleger an vielen Krankenhäusern in Deutschland. Laut einer Statistik soll in den nächsten zehn Jahren nur jede zweite pensionsbedingt freie Stelle wieder besetzt werden können. Der Fachkräftemangel führt bereits jetzt zu unbelegten Betten.

