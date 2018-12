Nachrichten | drehscheibe - Polizeikampagne gegen Unfallflucht

Egal ob nur eine kleine Delle oder größerer Unfall - Fahrerflucht ist eine Straftat. Und die Anzahl der Fälle ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. So sehr, dass die Polizei in NRW jetzt extra eine Kampagne dagegen gestartet hat.