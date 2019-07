Fall Georgine Krüger vor Gericht

Die damals 14-jährige Berlinerin Georgine Krüger steigt 2006 aus einem Bus aus und verschwindet. Die Ermittler nehmen an, dass sie in einem Keller in Moabit vergewaltigt und getötet wurde. Der mutmaßliche Mörder muss sich nun vor Gericht verantworten.

