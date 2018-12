Für die Füllung Zucker, Eier und Butter schaumig rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Kleine Butterstückchen in der Masse stören nicht. Dann Quark und Puddingpulver hinzufügen, langsam die Sahne einrühren und alles gut vermengen. Den vorgebackenen Boden auskühlen lassen – dann die Quarkmasse draufgeben. Die Füllung ist sehr flüssig und verteilt sich von selbst. Am rand mit Mandelstiften, Pistazien oder Walnüssen verzieren. Den Kuchen für weitere 50 bis 75 Minuten in den auf 180°C (Ober-und Unterhitze) vorgeheizten Backofen geben. Sollte er dabei zu dunkel werden, den Kuchen abdecken.

Tipp: Jetzt ist der Käsekuchen fertig, sollte aber mindestens noch 3 Stunden bei Zimmertemperatur auskühlen, bevor man ihn anschneidet.