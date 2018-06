Nachrichten | drehscheibe - Rettung aus der Achterbahn

Auf dem Gaubödenfest in Straubing sind am Abend zwei Teenager und zwei Erwachsene in der Achterbahn steckengeblieben. Sie sitzen fest, 30 Meter über der Erde. Die vier werden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.