Rigatoni mit Zucchini und Garnelen

In der Zwischenzeit die Zucchini in schmale Scheiben schneiden.

In einer großen Pfanne in Olivenöl und mit zwei halbierten Knoblauchzehen bei geringer Hitze anbraten. Dann die Garnelen für ein paar Minuten dazugeben. Mit Salz, Kurkuma und Pfeffer würzen.

Die Pasta im Salzwasser nach Packungsbeilage bissfest kochen. Dann die abgeseihte Pasta kurz in die Pfanne mit der Soße geben und verrühren.

Auf dem Kürbisbett die Pasta mit Zucchini und Garnelen anrichten.