Rückkehr in den Osten

Tröbitz, ein Dorf in der Lausitz, in Brandenburg. Eine Familie kauft ein Haus und zieht von Berlin hierher. Die Mutter, Karla, ist Juristin, hat in Berlin, Spanien, Belgien und Irland studiert. Geboren aber ist sie hier, in der ehemaligen Kohle-Region.

