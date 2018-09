Nachrichten | drehscheibe - Schrauber Dream-Team

Die Liebe für US-Oldtimer scheint in der Familie zu liegen: Arno Popp und sein Sohn Alexander schrauben leidenschaftlich gerne an amerikanischen Oldtimern herum. Aber was machen gerade die US-Oldtimer so interessant für Vater und Sohn?