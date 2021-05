Schrottfahrräder einsammeln

In Deutschland gibt es inzwischen fast so viele Fahrräder wie Menschen. In den vergangenen Monaten ist der Absatz von Elektrofahrrädern nochmal stark angestiegen. Schrottreife und aufgegebene Fahrräder werden hingegen oft irgendwo abgestellt.

5 min 5 min 31.05.2021 31.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.05.2022 Video herunterladen