Singles treffen Singles beim Wandern

In Deutschland leben rund 17 Millionen Singles. Viele davon freiwillig, aber nicht alle. Wer in Bars oder beim Abendessen den Partner fürs Leben finden will, der hat dank Corona gerade kein Glück. Aber wie wäre es mit Wandern am Rhein?

Beitragslänge: 6 min Datum: 09.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.06.2021