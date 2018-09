Nachrichten | drehscheibe - Spielplatz im Nirgendwo

Viele würden sich freuen, wenn es in ihrer Nähe einen schönen Spielplatz für die Kinder gäbe. Umso erstaunlicher, wenn direkt an der A555 bei Bonn ein nagelneues Kinderparadies auftaucht, ein Ort, an dem es gar keine Kinder gibt.