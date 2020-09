Sprichwörter

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ oder „Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst!“ Die deutsche Sprache kennt viele solcher Redewendungen und so einige davon werden auch immer noch gerne benutzt. Aber woher stammen sie und was genau steckt dahinter?

something 6 min something 04.02.2020 Video verfügbar bis 04.02.2021 Video herunterladen