Strafzettel aus dem Ausland: Was tun?

250 Euro für 20 km/h zu viel in Holland, 300 Euro fürs Falschparken in Paris, Auto beschlagnahmt wegen Rasens in der Schweiz? Verkehrsverstöße im Ausland werden zum Teil hart bestraft - und können auch bei uns eingetrieben werden.

