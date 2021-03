Stuttgart: Zoo Wilhelma im Shutdown

Wo normalerweise Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden, sind die Tore geschlossen und keine Besucher erlaubt – so sieht es in den Zoos und Tierparks des Landes aus. Auch die Wilhelma in Stuttgart hat schon lange keinen Besuchern mehr Eintritt gewehrt...

8 min 8 min 02.03.2021 02.03.2021 Video verfügbar bis 02.03.2022 Video herunterladen