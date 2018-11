Nachrichten | drehscheibe - Supermarkt-Mythen auf dem Prüfstand

Eine Weintraube probieren, dem Kind ein Brötchen in die Hand drücken oder das kaputte Ei im Karton einfach austauschen. Vieles was Kunden im Supermarkt selbstverständlich erscheint, ist in Wirklichkeit verboten- in manchen Fällen sogar strafbar.