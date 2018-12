Nachrichten | drehscheibe - Autogramme im Supermarkt

Rote Arbeitsweste, weißer Haarschopf, Brille - so kennen und lieben sie ihre Kunden. Wenn Dagmar Prüter an der Supermarktkasse sitzt, dann ist die echt Hamburger Deern einfach nur glücklich. Mit ihren 75 Jahren denkt sie nicht mal an Ruhestand. Denn …